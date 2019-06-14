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Россия готова поставлять Украине газ со снижением цены на 25%

Экономика

Реверсные поставки дороже прямых

Москва, 14 июня 2019, 10:47 — REGNUM  Россия готова обеспечить Украину газом по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

«Газпром» может возобновить поставки газа на Украину, прерванные в 2015 году, и обеспечить снижение цен для украинских потребителей до 25% от текущего уровня, отметил он. Сейчас газ на Украину идет реверсом, что дороже, чем прямые поставки, пояснил министр.

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Дата проведения трехсторонних переговоров по газу будет обсуждаться во второй половине сентября, об этом договорились российская сторона и Еврокомиссия. Обсуждение произойдет после парламентских выборов в Украине, когда будет назначено правительство, добавил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, Новак подтвердил то, что ранее заявил внефракционный депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко: «Газпром» готов продавать Киеву природный газ по прямым контрактам, что выйдет на 25% дешевле.

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