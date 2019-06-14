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По турецкому газопроводу TANAP за год прокачано 1,8 млрд кубометров газа

Экономика

Газопровод предназначен для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и Европу

Анкара, 14 июня 2019, 12:28 — REGNUM  12 июня 2019 года исполнился год со дня ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода TANAP, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и Европу. За это время по TANAP в Турцию было прокачано 1,8 миллиарда кубометров газа. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, первым шагом к реализации проекта TANAP стало подписание 24 декабря 2011 года меморандума о взаимопонимании между Турцией и Азербайджаном. В его рамках Государственная нефтяная компания Азербайджана создала консорциум TANAP, ответственный за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перспективного газопровода.

Непосредственное межправительственное соглашение по проекту TANAP между Турцией и Азербайджаном было подписано 26 июня 2012 года в Стамбуле. 10 сентября 2014 года он был ратифицирован Великим национальным собранием Турции. Генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол отметил, что газопровод протяженностью 1850 километров пересекает территорию Турции с востока на запад. Он заверил: «Несмотря на самые разные географические и климатические условия, работы велись с принятием во внимание экологических норм и уважением интересов местного населения».

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Зарубежная хроника
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