По турецкому газопроводу TANAP за год прокачано 1,8 млрд кубометров газа

Анкара, , 12:28 — REGNUM 12 июня 2019 года исполнился год со дня ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода TANAP, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и Европу. За это время по TANAP в Турцию было прокачано 1,8 миллиарда кубометров газа. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, первым шагом к реализации проекта TANAP стало подписание 24 декабря 2011 года меморандума о взаимопонимании между Турцией и Азербайджаном. В его рамках Государственная нефтяная компания Азербайджана создала консорциум TANAP, ответственный за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перспективного газопровода.

Непосредственное межправительственное соглашение по проекту TANAP между Турцией и Азербайджаном было подписано 26 июня 2012 года в Стамбуле. 10 сентября 2014 года он был ратифицирован Великим национальным собранием Турции. Генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол отметил, что газопровод протяженностью 1850 километров пересекает территорию Турции с востока на запад. Он заверил: «Несмотря на самые разные географические и климатические условия, работы велись с принятием во внимание экологических норм и уважением интересов местного населения».