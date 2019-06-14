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В южнокорейском Тэджоне пройдет выставка оборонной промышленности

Экономика

Выставка пройдет в выставочном комплексе Daejeon Convention Center в период с 18 по 21 июня 2019 года

Тэджон, Южная Корея, 14 июня 2019, 10:34 — REGNUM  В одном из городов Южной Кореи пройдет выставка оборонной промышленности Defense Industry Fair 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка оборонной промышленности пройдет в период с 18 по 21 июня 2019 года в выставочном комплексе Daejeon Convention Center, расположенном в районе Юсон-гу городе Тэджона.

Известно, что данную выставку посетят представители двенадцати компаний из восьми стран мира, в том числе из Венгрии, Таиланда, Индонезии и Аргентины.

«Данная выставка поспособствует развитию оборонной промышленности как стратегической отрасли региона. Мы надеемся, что выставка предоставит возможность нашим компаниям продемонстрировать превосходные технологии», — сообщили заинтересованные лица.

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