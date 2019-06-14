В Калуге стартовал фестиваль-конкурс «Цифровой олимп 2019»

Калуга, , 10:29 — REGNUM Фестиваль-конкурс «Цифровой олимп 2019» в рамках форума «Цифровая неделя Центрального федерального округа торжественно открылся 13 июня в правительстве Калужской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молодые разработчики представили экспертному жюри свои стартовые проекты в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, туризме. Один из проектов — «Учебно-развлекательная игра «Угра 1480» — знакомит со знаковым для российской истории событием — «Великим стоянием на Угре» и направлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма.

По мнению министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, когда гуманитарная идея подкреплена современным техническим воплощением, получается хороший результат.

«Необходимо эффективное соединение гуманитарного и технического. Хорошо, что сегодня проекты как раз транслируют новые идеи, от которых можно отталкиваться в развитии цифровых технологий», — подчеркнул калужский министр.

Как считает министр цифрового развития региона Александр Архангельский, проект «Цифровая неделя» — одно из важных событий на пути поиска подходов для успешной реализации национального проекта «Цифровая экономика».

«Нам крайне интересно, чтобы в Калужской области было как можно больше IT-стартапов. Главное, чтобы авторы максимально сосредоточились на их реализации», — отметил Архангельский.

В завершение мероприятия победителям конкурса были вручены почетные дипломы и призы.

Проект «Цифровые недели» стартовал в 2018 году в Госдуме. Основная задача — наладить взаимодействие органов государственной власти и представителей IT-сферы с целью внедрения современных цифровых технологий в государственное управление, производство и социальную сферу. Проект уже состоялся в Московской и Ленинградской областях.