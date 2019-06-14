Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Переход на четырёхдневную рабочую неделю может сулить России вымирание. Об этом заявил доктор философии, академик Станислав Некрасов корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению учёного, изменение диктуется чуждой России идеологией.

«Это совсем плохо. Это идеология, которая готовит нам общество досуга. Это старая идеология Запада, предполающая общество эпохи постиндустриализма.

«Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек!» — как пелось в «Приключениях Электроника»!» — сказал Некрасов.

Эксперт опасается, что после внедрения «четырёхдневки» жители России будут вымирать.

«Всё это исходит из идеи, что люди не нужны, нужна «цифра». Люди потихоньку вымрут, останется «золотой миллиард», «бриллиантовая тысяча» и так далее. В таком случае действительно грозит сокращение количества населения, обезлюживание!« — предостерегает профессор.

Напомним, о возможном переходе России на четырёхдневную рабочую неделю в будущем высказался премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства сослался на опыт Новой Зеландии, где одна из компаний перешла на такой режим работы и улучшила свои экономические показатели вместе с психологическим состоянием сотрудников.

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