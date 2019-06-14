Продажи новых автомобилей в Москве упали в мае на 18%

Москва, , 10:25 — REGNUM В мае 2019 года в Москве было реализовано 17 100 новых автомобилей, что на 18,2% меньше, чем в мае 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Падение продаж автомобилей в российской столице продолжается уже пятый месяц подряд.

Всего за период с января по март 2019 года на московском авторынке было продано 84 200 авто, что на 9,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в России было продано 137 624 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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