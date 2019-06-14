Пятница, 14 Июня 2019 года
10:25:49 МСК

Продажи новых автомобилей в Москве упали в мае на 18%

Экономика

Всего было реализовано 17100 единиц авто

Москва, 14 июня 2019, 10:25 — REGNUM  В мае 2019 года в Москве было реализовано 17 100 новых автомобилей, что на 18,2% меньше, чем в мае 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Падение продаж автомобилей в российской столице продолжается уже пятый месяц подряд.

Всего за период с января по март 2019 года на московском авторынке было продано 84 200 авто, что на 9,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в России было продано 137 624 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Читайте также: В мае российский авторынок занял пятое место в Европе — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить