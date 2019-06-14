«Водоканал» Якутска смирился с переносом срока выплаты 100 млн из бюджета

Якутск, , 10:31 — REGNUM Гордума Якутск одобрила перераспределение заложенных на выкуп акций АО «Водоканал» 100 млн рублей на другие нужды. Эти деньги потратят на ремонты школьных и дошкольных учреждений, тротуаров, внутриквартальных дорог и проездов, восстановление наружного освещения, озеленение и покупку мусорных контейнеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы Якутска.

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С таким решением согласился в том числе активно выступавший против него директор «Водоканала» Анатолий Кырджагасов.

«Хотя я был против, но предлагаю поддержать решение, потому что ремонт дворовых территорий и озеленение необходимы. Но вместе с тем некоторые СМИ пытались преподнести это как личное противостояние Кырджагасова и Авксентьевой — это совсем не так. Ничего личного тут нет. В этой ситуации любой директор «Водоканала» предъявил бы претензии главе любого города», — подчеркнул руководитель коммунального предприятия.

Тем не менее, он напомнил, что 100 млн рублей, которые «Водоканал» изначально должен был получить за выкуп мэрией части его акций, планировалось потратить в том числе на ремонт сетей и аварийного коллектора №2.

«В любом случае эти вопросы нужно решать, хотя и было сказано, что ремонтную программу нужно пересмотреть. Хотелось бы, чтобы город поддержал и внёс свои предложения в правительство республики о том, чтобы направить средства на ремонт коллектора», — отметил Анатолий Кырджагасов.

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Сардана Авксентьева в ответ напомнила, что все работы по ремонту сетей заложены в тарифы за обслуживание.

«Мы исходим из тех документов, которые у нас имеются — в частности, постановление правительства «О реконструкции объектов водоподготовки на территории ГО «город Якутск» от декабря 2017 года. В этом документе Якутск не указан ни в одной строчке как участник инвестиционного проекта. Поэтому источниками финансирования всех инвестиционных проектов АО «Водоканал» указаны бюджет республики, собственные средства предприятия и заемные средства», — подчеркнула мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, разборки вокруг этих 100 млн рублей длились целый месяц. Сначала руководством горадминистрации Якутска принято решение не тратить эти деньги из городского бюджета на выкуп акций АО «Водоканал», направив их на более насущные нужды города, в первую очередь на внутриквартальное благоустройство. В ответ директор «Водоканала» Анатолий Кырджагасов заявил, что из-за решения мэрии Якутска не перечислять компании бюджетный транш в 100 млн рублей город может остаться без чистой воды, а счётная палата Якутска сочла неправомерным распоряжение главы города Сарданы Авксентьевой перенаправить эти средства в бюджете на другие цели, так как такое решение должно приниматься только с согласия гордумы.

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Сардана Авксентьева в свою очередь обратилась к спикеру городской думы Альберту Семёнову с письмом, в котором констатировала возможность возникновения конфликта интересов в законодательном органе. По мнению мэра, к такому развитию событий может привести лоббирование депутатом гордумы и директором АО «Водоканал» Анатолием Кырджагасовым выделения 100 млн рублей из бюджета Якутска на выкуп акций этой компании.

В итоге руководством «Водоканала» было принято решение обратиться за деньгами в региональный бюджет. По словам Анатолия Кырджагасова, средства нужны компании на ремонт городского коллектора №2, и вопрос финансирования этих работ водоснабжающее предприятие будет ставить перед правительством республики.

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