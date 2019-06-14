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Торговый дефицит Египта увеличился на 10%

Экономика

В документе отмечается также падение экспорта на фоне роста импорта Египта

Торговый дефицит Египта увеличился на 10%
Константин Маковский. Египетский воин. 1871

Каир, 14 июня 2019, 21:47 — REGNUM  Дефицит торгового баланса Египта в мае 2019 года вырос на 10% до 4,15 млрд долларов по сравнению с 3,77 млрд долларов в том же месяце годом ранее. Об этом 13 июня со ссылкой на статистическое агентство CAPMAS сообщило египетское новостное издательство «Al Ahram».

В отчете CAPMAS говорится также, что объем экспорта при этом в среднегодовом исчислении сократился на 3,9% до 2,58 млрд долларов. Это объясняется снижением экспорта некоторых категорий товаров, включая одежду, нефть, цитрусовые и картофель.

Импорт же вырос на 4,3% в среднегодовом исчислении, достигнув отметки в 6,7 млрд долларов. Это было обусловлено увеличением импорта продукции из пластмассы, химикатов, пшеницы и мяса.

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Зарубежная хроника
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