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Минфин Египта выставил на аукцион гособлигации на сумму более $1 млрд

Экономика

От имени министерства финансов Египта аукционы по государственным краткосрочным облигациям проводит Центральный банк страны

Каир, 14 июня 2019, 11:09 — REGNUM  В онлайн-заявлении министерства финансов Египта от 13 июня сообщается, что оно продало на бирже государственные краткосрочные облигации на сумму более 1 млрд долларов со средней доходностью 17,621%. Об этом сообщает египетское новостное издательство Al Ahram.

В заявлении также говорится о том, что оно принимало предложения по ставкам в диапазоне средней доходности от 17,641% до 17,6%.

Что касается годовых государственных облигаций общей стоимостью 522 млн долларов, то они достигли среднего уровня доходности в 17,3%, сообщило министерство, добавив, что оно принимало заявки по ставкам от 17,321% до 17,19%.

Напомним, что Центральный банк Египта проводит аукционы по государственным краткосрочным облигациям от имени министерства финансов страны.

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Зарубежная хроника
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