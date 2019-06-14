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LG Electronics запустит бренд бытовой техники премиум-класса в Скандинавии

Экономика

Бренд LG Signature появится в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии

LG Electronics запустит бренд бытовой техники премиум-класса в Скандинавии
LG Electronics

Осло, 14 июня 2019, 10:14 — REGNUM  Южнокорейская компания LG Electronics запустит бренд бытовой техники премиум-класса LG Signature в четырех скандинавских странах, таких как Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, запуск нового бренда прошел в Музее современного искусства Аструпа Фернли, расположенном в столице Норвегии. На памятной церемонии присутствовали вице-президент компании LG Electronics по Европейскому региону, деловые партнеры, СМИ.

Известно, что в рамках запуска нового бренда в Музее современного искусства Аструпа Фернли прошла выставка бытовой техники премиум-класса. В частности, были выставлены холодильники, стиральные машины, телевизоры, очистители воздуха, сушилки, винные шкафы.

С 2016 года южнокорейская компания LG Electronics представила свой бренд бытовой техники премиум-класса в более чем 50 странах мира.

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