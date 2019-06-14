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Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ

Экономика

На сегодняшний день Россия производит примерно 28 млн тонн СПГ в год

Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ямал СПГ

Токио, 14 июня 2019, 10:14 — REGNUM  Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью японской газете Nikkei, опубликованном 14 июня.

«К 2035 году мы планируем увеличить производство СПГ до 120−140 млн тонн», — сказал Новак.

На сегодняшний день Россия производит примерно 28 млн тонн СПГ в год.

Новак добавил, что запланировано наращивание до 20% доли российского СПГ на мировом рынке. Для этого у России есть все возможности, в том числе «необходимые ресурсы и конкурентная мощь», пояснил министр.

Так, только в Арктике запасы природного газа составляют 74 трлн куб. м, также есть множество неразведанных месторождений. До 70% производимого сжиженного газа планируется поставлять странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой Доктрине энергетической безопасности России говорится также о необходимости развития внутреннего рынка СПГ. Поставки сжиженного газа позволят обеспечить энергетическую безопасность районов, удалённых от единой системы газоснабжения.

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Сжиженный газ — СПГ
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