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Hyundai инвестировал в американский стартап беспилотных автомобилей

Экономика

Южнокорейская компания активно осваивает перспективное направление

Сеул, 14 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor Group активно включается в исследование технологий беспилотных автомобилей. Так, корпорация объявила об инвестициях в американский стартап Aurora, проводящий исследования в данной области, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объём инвестиций не раскрывается, однако известно, что речь идёт не о приобретении стартапа, а о совместной разработке перспективного беспилотного автомобиля под брендами Hyundai и Kia. Основой нового автомобиля станет водородный Hyundai Nexo, который будет оснащён системой автономного вождения 4 уровня — то есть автомобиль сможет самостоятельно передвигаться в черте города в условиях плотного траффика. Пока Hyundai смог разработать автомобиль лишь со 2 уровнем автоматизации — он не способен к полностью автономному вождения и требует участия водителя.

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Зарубежная хроника
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