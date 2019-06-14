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Правительство РФ поддержало новые сроки проверок юрлиц

Экономика

Речь идет о компаниях с филиалами в нескольких регионах

Москва, 14 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Правительство РФ поддержало законопроект о сроках плановых проверок юрлиц, имеющих филиалы и представительства на территориях нескольких субъектов РФ. Отзыв размещен на сайте правительства РФ.

Законопроектом, предложенным членами Совфеда, среди которых Людмила Бокова, предлагается распространить ограничение на общий срок проведения проверки юридического лица в 60 рабочих дней в том числе на его филиалы, представительства, обособленные представительства.

При этом правительство настаивает на необходимости предусмотреть для юридических лиц с определенным количеством структурных подразделений возможность определения предельных сроков проведения проверок в отношении таких подразделений.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что в России до сих пор не решена проблема архаичности контрольно-надзорной системы.

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