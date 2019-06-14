Пхочхон, Южная Корея, , 09:26 — REGNUM В Южной Корее построят три гидроаккумулирующие электростанции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Hydro & Nuclear Power.

По их словам, к 2029 году компания планирует построить гидроаккумулирующую электростанцию мощностью 500 МВт в уезде Ёндон, к 2030 году — электростанцию мощностью 600 МВт в уезде Хончхон, к 2031 году — электростанцию мощностью 750 МВт в городе Пхочхон.

Известно, что первоначально гидроаккумулирующие электростанции планировали построить в уезде Понхва (провинция Кёнсан-Пукто), однако жители данного региона выступили против строительства.

По сообщению представителей компании, средняя стоимость одной электростанции составит более 1 трлн вон (~$844,3 млн).

В настоящее время на территории страны находятся 15 гидроаккумулирующих электростанций, расположенных в уездах Капхён, Чхонсон, Санчхон, Янян, Муджу, Ечхон и городе Мирян. Общая мощность всех электростанций равна 4 700 МВт.

Гидроаккумулирующая электростанция — гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.