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«Силовые машины» завершили реконструкцию ротора для Читинской ТЭЦ

Экономика

Начало работ на объекте запланировано на III квартал 2019 года

Санкт-Петербург, 14 июня 2019, 09:16 — REGNUM  Специалисты Ленинградского металлического завода завершили реконструкцию ротора низкого давления (РНД) турбоагрегата Читинской ТЭЦ. Оборудование поставлено на объект, сообщила пресс-служба компании «Силовые машины».

Начало работ по монтажу реконструированного ротора запланировано на третий квартал текущего года. По контракту с читинскими энергетиками петербургское предприятие выполнит производство комплекта оборудования, необходимого для модернизации теплофикационной турбины ПТ-60−90/13 Читинской ТЭЦ-1, а также шеф-монтаж.

Отмечается, что реализация проекта повысит надежность отпуска тепловой и электрической энергии ТЭЦ, продлит срок службы оборудования, повысит экономичность электростанции.

Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) — советское и российское энергомашиностроительное предприятие. Специализируется на проектировании, изготовлении и обслуживании паровых, гидравлических и газовых турбин различной мощности. Является производственным комплексом ПАО «Силовые машины».

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Машиностроение
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