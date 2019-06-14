«Силовые машины» завершили реконструкцию ротора для Читинской ТЭЦ

Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM Специалисты Ленинградского металлического завода завершили реконструкцию ротора низкого давления (РНД) турбоагрегата Читинской ТЭЦ. Оборудование поставлено на объект, сообщила пресс-служба компании «Силовые машины».

Начало работ по монтажу реконструированного ротора запланировано на третий квартал текущего года. По контракту с читинскими энергетиками петербургское предприятие выполнит производство комплекта оборудования, необходимого для модернизации теплофикационной турбины ПТ-60−90/13 Читинской ТЭЦ-1, а также шеф-монтаж.

Отмечается, что реализация проекта повысит надежность отпуска тепловой и электрической энергии ТЭЦ, продлит срок службы оборудования, повысит экономичность электростанции.

Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) — советское и российское энергомашиностроительное предприятие. Специализируется на проектировании, изготовлении и обслуживании паровых, гидравлических и газовых турбин различной мощности. Является производственным комплексом ПАО «Силовые машины».