Производство мяса в Казахстане в январе–мае выросло на 3,2%

Нур-Султан, , 09:17 — REGNUM Объем производства мяса в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 114 709 тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство молока выросло на 1,8%, до 228 886 тонн, муки — на 0,8%, до 1,55 млн тонн, круп — на 4,8%, до 34 237 тонн. Производство сахара сократилось на 45%, до 91 080 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане произвели 67 524 тонны мяса, что на 10,6% больше, чем в январе-марте 2018 года. Производство молока сократилось на 3,7%, до 130 118 тонн.

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