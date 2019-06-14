В мае российский авторынок занял пятое место в Европе — СМИ

Москва, , 09:14 — REGNUM Российский автомобильный рынок в мае 2019 года сохранил пятое место в Европе. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

На российском авторынке в мае 2019 года было реализовано 129 000 авто (без учета LCV).

По данным агентства, лидером европейского авторынка опять стала Германия. В мае на немецком авторынке было продано 332 962 машины. Таким образом, продажи автомобилей в Германии выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

На втором месте — Италия. Продажи машин на её рынке составили 197 307 штук. Здесь наблюдается падение продаж на 1,2%. Тройку лидеров замыкает Франция. Там было реализовано 193 948 автомобилей (+1,2%).

Авторынок Великобритании в мае оказался на четвертом месте. На британском авторынке дилеры продали 183 724 машины (-4,6%).

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