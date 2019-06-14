«Роснано» предложило вложить пенсии в строительство ветряных электростанций

Москва, , 08:59 — REGNUM Возглавляемая Анатолием Чубайсом российская компания «Роснано» предложила деньги будущих пенсионеров направить на строительство ветряных электростанций, сообщают 14 июня «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что с соответствующей идеей «Роснано» уже обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), где инициативу поддержали.

По данным издания, основанный «Роснано» Фонд развития ветроэнергетики намерен построить к 2024 году порядка 20 ветропарков общей мощностью до 1,8 ГВт. Однако для инвестирования в такие проекты есть законодательные ограничения.

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Кроме того, уверены эксперты, вложения средств будущих пенсионеров в такие разработки непозволительная роскошь.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тыс. рублей, с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства, могут потратить на себя не более 200 рублей в день. В ведомстве отметили, что такая пенсия совершенно точно не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни.

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