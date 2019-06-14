В РЖД отметили рост объёмов перевозки угля на экспорт на 6%

Кемерово, , 08:57 — REGNUM Российские железные дороги увеличили объёмы перевозки угля за первые пять месяцев 2019 года, преимущественно за счёт наращивания экспортных поставок на 6%, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» со ссылкой на начальника Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило.

Выступая в Кемерове на расширенном совещании по вопросам транспортировки каменного угля, он отметил, что кузбасские компании в январе-мае погрузили на экспорт 62,9 млн тонн каменного угля, что соответствует примерно 70% общего экспорта этого груза из России. При этом перевозки угля на экспорт в Восточном направлении выросли на 3,1%, в Северо-Западном — на 11,3%.

Отмечается, что встреча представителей РЖД и властей региона была посвящена вопросам совместного планирования погрузки угольной продукции и перспективы развития железнодорожной инфраструктуры. На совещании Шило отметил, что предприятие выполняет все ранее взятые на себя обязательства по обеспечению вывоза каменного угля.

Ранее в компании сообщали, что в 2018 году 3,3% грузов не дошли до получателей в установленные сроки.

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