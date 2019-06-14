Центробанк Китая намерен превратить Шанхай в международный центр финансов

Шанхай, Китай, , 08:57 — REGNUM Центробанк Китая приложит все усилия, чтобы превратить Шанхай в международный финансовый центр, заявил управляющий банком, передает 14 июня газета China Daily.

Народный банк Китая поддержит создание международной системы учета для китайской и иностранных валют в новой секции пилотной Шанхайской зоны свободной торговли, заявил глава банка И Ган на Форуме Луцзяцзуй, проходящем в Шанхае.

Банк также продолжит улучшать качество межбанковской валютной биржи и рынка облигаций, расширяя спектр опций для иностранных валют. Центробанк намерен поддерживать сотрудничество с Шанхайской золотовалютной биржей и Чикагской товарной биржей.