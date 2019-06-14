В Южной Корее увеличился объем прямых иностранных инвестиций

Сеул, , 08:56 — REGNUM В первом квартале 2019 года в Южной Корее зафиксировали самый большой объем прямых иностранных инвестиций с 1980 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года прямые иностранные инвестиции составили $14,11 млрд, что на 44,9% больше, чем годом ранее, и на 6,7% больше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Известно, что объем прямых иностранных инвестиций увеличивается четвертый квартал подряд со второго квартала 2018 года.

Известно, что больше всего средств было инвестировано в производство — $5,79 млрд, что на 140,2% больше, чем в первом квартале 2018 года. Прямые инвестиции в финансовые и страховые предприятия увеличились на 48,2%, до $4,76 млрд, а в недвижимость — на 36,4%, до $1,61 млрд.

Кроме того, прямые инвестиции в США увеличились на 95,2%, до $3,65 млрд, в Китай — на 156,1%, до $1,69 млрд, в Сингапур — на 315,4%, до $1,08 млрд.

Также прямые инвестиции в страны Азии составили $5,18 млрд, в Северную Америку — $4,17 млрд, страны Европы — $2,86 млрд, в страны Центральной и Южной Америки — $1,57 млрд.

Прямые иностранные инвестиции — инвестиции, направленные на длительный контроль инвестора над хозяйственными операциями компании-получателя в другой стране.