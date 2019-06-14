Строительство траулеров для Камчатки затягивается из-за санкций

Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM Сроки строительства траулеров для промысловых предприятий Камчатки срываются из-за санкций США. Норвежские партнеры калининградского АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в структуру ОСК) отказались от своих обязательств и не стали разделять гражданское и военное судостроение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь, по данным Интерфакс о траулерах «Ленинец», «Командор», «Ударник» для «Рыболовецкого колхоза им. Ленина». Готовность судов к настоящему моменту оставляет 95%, 80% и 70% соответственно.

«Строительство идёт с проблемами, так как партнеры из Норвегии отказались от своих обязательств из-за санкций. Они не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает строительство судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем», — сообщил представитель судостроительного завода.

В частности, норвежские поставщики системы транспортировки рыбы отказались выполнять пусконаладочные работы на судах. При этом всё оборудование поставлено в полном объеме. Сейчас руководство верфи прорабатывает все возможные варианты решения вопроса как с российскими, так и с иностранными компаниями.

Головной траулер «Ленинец» готов на 95%, он находится на финальном этапе швартовных испытаний, всё основное оборудование смонтировано, закрыты почти все построечные удостоверения, главная задача на июнь 2019 года — выход судна на ходовые испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США мешают ещё одной структуре ОСК — «Амурскому судостроительному заводу» в Хабаровском крае сдать вовремя паромы для Сахалина. Первый из двух судов, тем не менее, уже находится в хорошей степени готовности, корпус полностью сварен, работы не останавливаются ни на один день.