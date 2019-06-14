В мае Mazda CX-5 вошла в Топ-25 самых популярных авто в России

Москва, , 08:46 — REGNUM Авто японской автокомпании Mazda CX-5 в мае 2019 года вошло в ТОП-25 самых популярных автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц было реализовано 1644 кроссоверов Mazda CX-5. В мае продажи этой модели снизились на 10% по сравнению с апрелем 2019 года.

Всего в мае было продано 2 325 автомобилей компании Mazda. Это на 8% меньше, чем в мае 2018 года. С января по май 2019 года продажи этой марки в России составили 11 155 единиц.

Таким образом, реализация авто японского бренда упала на 4% по сравнению с аналогичный период прошлого года, а её доля на российском авторынке составила 1,6%.

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