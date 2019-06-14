Основной поставщик тепла жителям Арзамаса обрастает долгами: ещё один иск

Арзамас, Нижегородская область, , 08:39 — REGNUM Муниципальное унитарное теплоэнергетическое производственное предприятие (МУ ТЭПП) Арзамаса, которое власти города планируют осенью 2019 года передать в концессию, обрастает долгами. Следом за ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», выигравшем иск более чем на 22,5 млн рублей, очередные претензии выставил поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Сумма иска превышает 36,9 млн рублей, его начнут рассматривать 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, МУ ТЭПП, которое обслуживает потребителей тепла Арзамаса и имеет статус единой теплоснабжающей организации, входит в число основных должников поставщика газа. По данным АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», на середину апреля 2019 года из общей задолженности теплоснабжающих организаций региона на 652 млн рублей на МУ ТЭПП приходилось 229 млн рублей. В мае 2019 года АО взыскало с МУ ТЭПП свыше 78,6 млн рублей долга. Огромные долги муниципального предприятия, в ведении которого 29 котельных, шесть теплопунктов и тепловые сети, привели к риску приостановки услуги в апреле 2019 года.

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Чтобы поправить ситуацию с основным поставщиком тепла, власти города планируют передать объекты МУ ТЭПП в концессию, вот только концессионер не готов принимать его с долгами, которые уже превысили 0,5 млрд рублей.

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» 3 июня 2019 года обратился ещё с одним иском к своему крупному должнику. Сумма требований — 36 929 972,53 рубля, претензии начнут рассматривать 1 июля 2019 года.