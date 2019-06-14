Добыча нефти в Казахстане в январе–мае сократилась на 3%

Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM По итогам января-мая 2019 года в Казахстане добыли 31,237 млн тонн нефти, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период было добыто 5,263 млн тонн газового конденсата, что на 4,3% меньше годом ранее. Объем добычи природного газа сократился на 3,1%, до 23,14 млрд куб. метров, угля — на 2,5%, до 45,56 млн тонн.

Объем добычи медной руды вырос на 12,8%, до 46,67 млн тонн, золотосодержащей руды — на 26,8%, до 9,68 млн тонн, хромового концентрата — на 8,6%, до 2,07 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года в Казахстане добыли 25,349 млн тонн нефти, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Добыча природного газа сократилась на 1,5%, до 7,792 млрд куб. метров.

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