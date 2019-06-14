Британский министр предрек ВТО «экзистенциальный кризис»

Токио, , 08:38 — REGNUM Системный кризис грозит Всемирной торговой организации, если её участники не будут бороться с торговыми войнами и протекционизмом. Об этом заявил министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс по итогам встречи с министрами торговли «Большрй двадцатки» в Японии.

Участники переговоров, отметил Фокс, согласны с необходимостью создания справедливой, свободной, прозрачной и предсказуемой инвестиционной и торговой среды, а также поддержкой многосторонней торговой системы. Однако вставший перед ВТО вызов грозит организации системным кризисом.

Речь идет о самом серьезном испытании с момента создания организации, об «экзистенциальном кризисе». Для защиты существующей глобальной торговой системы нужны срочные и решительные меры. Страны должны сообща ответить на эти вызовы, но не за счет повышения тарифов или односторонних действий, а с помощью участия в ВТО, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Брюссель предложил создать альтернативу арбитражным разбирательствам, призванную помочь ВТО избежать краха в конце года в случае, если администрация США не прекратит блокировать её деятельность.

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