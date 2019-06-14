В Южной Корее выросли индексы экспортных и импортных цен

Сеул, , 08:26 — REGNUM В мае 2019 года в Южной Корее из-за торгового спора между Китаем и США и колебаний курса вона-доллар выросли цены на импорт и экспорт. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен составил 103,16, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Известно, что данный показатель увеличивается четвертый месяц подряд.

«С ростом курса воны к доллару экспортные цены на компьютерное, электронное и оптическое оборудование увеличились», — сообщили представители ЦБ.

В мае 2019 года средний курс воны к доллару составил 1 183,29 вон (~1 $), что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Известно, что стоимость сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции увеличилась на 3,4%, сырье — на 2,6%. Однако стоимость полупроводниковой памяти DRAM, напротив, сократилась на 0,5%, а флэш-памяти — на 1,5%.

Индекс импортных цен составил 113,16, что на 2,2% больше, чем в апреле 2019 года. По сравнению с маем 2018 года данный показатель увеличился на 4,6%.

Известно, что в мае 2019 года цены на нефть в Дубае упали на 2,2%, до $69,38 за баррель. Однако стоимость товаров широкого потребления, напротив, увеличились на 2,6%, промежуточных товаров — на 2,4%, необработанного сырья — на 1,4%.