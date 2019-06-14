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Реализация на вторичном рынке авто зарубежных брендов в РФ выросла на 4,5%

Экономика

По итогам первых четырех месяцев 2019 года

Москва, 14 июня 2019, 08:31 — REGNUM  С января по апрель 2019 года объём реализации подержанных авто в РФ составил 1 175 600 единиц, что на 4,5% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым покупаемым автомобилем среди зарубежных брендов, представленных на вторичном рынке России, стал американский Ford Focus. На втором месте среди машин с пробегом оказалась Toyota Corolla. Третье и четвёртое места заняли Hyundai Solaris, KIA Rio.

Сообщается, что доля рынка иномарок с пробегом в России растёт. Если в 2018 году им принадлежало 71,5% вторичного рынка, то сейчас этот показатель вырос до 72,6%.

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