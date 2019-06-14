Глава Колымы прокомментировал иск в свой адрес от экс-министра региона

Магадан, Магаданская область, , 08:19 — REGNUM Бездействие бывшего министра строительства Магаданской области Василия Рыжкова, обратившегося в суд с намерением оспорить своё увольнение, привело к изъятию из бюджета региона 63 млн рублей. Об этом заявил глава Колымы Сергей Носов, пояснив, что такова была сумма штрафа за нарушения при строительстве областного онкодиспансера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«63 млн руб. с нас списали за разгильдяйство, проявленное бывшим руководством минстроя, которое недовольно теперь формулировкой в трудовой, — цитирует Сергея Носова газета «Магаданская правда». — Это вина и руководства диспансера — помимо всех нарушений в стройке, бюджет оштрафовали на 63 млн рублей, от такого списания страдают жители региона».

Губернатор также озвучил намерение наказывать материально кураторов этого проекта, если что-то при его реализации пойдёт не так. Такую необходимость Сергей Носов аргументировал тем, что Магаданской области нужно двигаться быстрее остальных регионов, чтобы догнать их в развитии.

«Никаких объяснений больше не признаю, это ретроградство пора оставить, контрактную систему оплаты труда и суперзащищенность чиновников от всех бед — такую практику пора забыть. Слов «ой» и «ай» больше не приму!» — заявил глава Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава минстроя Магаданской области Василий Рыжков обратился в суд с иском в адрес правительства региона и министерства строительства, ЖКХ и энергетики Колымы. В картотеке заявление отнесено к категориям «споры, возникающие из трудовых правоотношений» и «дела о восстановлении на работе, государственной службе».