Рост экономики Эфиопии составит 9% — эксперт

Аддис-Абеба, , 08:11 — REGNUM В 2019/2020 финансовом году рост экономики Эфиопии составит 9%, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Ахмеда Шиде от 11 июня.

В парламенте Шиде заявил, что бюджет Эфиопии на 2019/2020 финансовый год будет увеличен на 12% — с 11,98 миллиардов долларов США в 2018/2019 году до 13,48 миллиардов долларов США.

Члены парламента от правящей партии примут решение об одобрении бюджета в течение нескольких недель.

В апреле 2019 года Международный валютный фонд спрогнозировал рост экономики Эфиопии на 7,7% в 2019 году.