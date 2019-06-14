Пятница, 14 Июня 2019 года
08:13:00 МСК

Рост экономики Эфиопии составит 9% — эксперт

Экономика

Экономика Эфиопии одна из самых быстрорастущих экономик в мире

Аддис-Абеба, 14 июня 2019, 08:11 — REGNUM  В 2019/2020 финансовом году рост экономики Эфиопии составит 9%, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Ахмеда Шиде от 11 июня.

В парламенте Шиде заявил, что бюджет Эфиопии на 2019/2020 финансовый год будет увеличен на 12% — с 11,98 миллиардов долларов США в 2018/2019 году до 13,48 миллиардов долларов США.

Члены парламента от правящей партии примут решение об одобрении бюджета в течение нескольких недель.

В апреле 2019 года Международный валютный фонд спрогнозировал рост экономики Эфиопии на 7,7% в 2019 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить