Долги «Чувашавтотранса» по зарплате достигли 90 млн рублей

Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В 2019 году в Чувашии увеличилось количество организаций-банкротов, имеющих долги по заработной плате. Если на начало года их было 13, то к марту возросло до 22, сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра по Чувашии со ссылкой на данные регионального минтруда.

По данным ведомства, в настоящее время долги по зарплате имеют порядка 20 организаций-банкротов, по которым общая задолженность превышает 140 млн рублей. Из них порядка 90 млн рублей долгов приходится на ГУП «Чувашавтотранс», говорят в управлении. Всего с начала года число предприятий-банкротов, где есть долги по зарплате, выросло с 13 до 22.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных. Напомним, по состоянию на 10 сентября 2018 года на предприятии числились 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек), из них 634 человек отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. На тот момент текущая задолженность предприятия по требованиям об оплате труда, образовавшаяся с июля по август 2018 года, составляла 14 088 136 рублей.

В ведомстве отмечают, что одной из проблем, препятствующих погашению задолженности по зарплате, является отсутствие достаточного имущества у банкротного предприятия. В таких случаях «действенной мерой» может стать привлечение к субсидиарной ответственности учредителей и руководства должника.

По словам и. о. начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Алексея Рафикова, за последние полтора года управление Росреестра совместно с прокуратурой провело 15 плановых и внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих 11 организаций-банкротов, имеющих долги по зарплате. В итоге к административной ответственности привлечено 10 арбитражников, в том числе один управляющий был дисквалифицирован на шесть месяцев.

«Спектр допущенных нарушений очень широк, но наиболее часто встречаются следующие: несоблюдение очередности при осуществлении расчётов с кредиторами, непроведение собраний работников должника либо проведение таких собраний с нарушением установленного порядка, несоблюдение срока уведомления работников должника о предстоящем увольнении», — говорят в ведомстве.

Напомним, Росреестр в рамках закона о банкротстве наделен полномочиями по возбуждению административных дел в отношении арбитражных управляющих.