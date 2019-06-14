Пятница, 14 Июня 2019 года
07:58:18 МСК

Юань ослаб до отметки 6,8937 за доллар США

Экономика

Психологический порог 6,9 юаней за доллар уже близок

Юань ослаб до отметки 6,8937 за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Пекин, 14 июня 2019, 07:55 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб на три базисных пункта по отношению к доллару США, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Курс юаня, таким образом, составил 6,8937 к доллару США. На 12 июня рус составлял 6,8932 юаня за доллар. Ослабление хоть и не является серьезным, но тенденция к ослаблению сохраняется вот уже на протяжение последних нескольких недель.

Эксперты связывают это с тем, что Китай таким образом дает ассиметричный ответ на торговые войны, развязанные США против него. Китай же всё отрицает.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс юаня опустился до отметки 6,8932 за доллар США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить