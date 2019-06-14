Юань ослаб до отметки 6,8937 за доллар США

Пекин, , 07:55 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб на три базисных пункта по отношению к доллару США, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Курс юаня, таким образом, составил 6,8937 к доллару США. На 12 июня рус составлял 6,8932 юаня за доллар. Ослабление хоть и не является серьезным, но тенденция к ослаблению сохраняется вот уже на протяжение последних нескольких недель.

Эксперты связывают это с тем, что Китай таким образом дает ассиметричный ответ на торговые войны, развязанные США против него. Китай же всё отрицает.

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