Камчатка получит 108 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2025 года

Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM 108 млрд рублей из федеральной казны получит Камчатский край на реализацию национальных проектов. В правительстве региона планируют решить все насущные проблемы: от нехватки жилья и социальных объектов, до оснащения здравоохранения и строительства дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«До 2025 года Камчатка получит на реализацию нацпроектов 108 млрд рублей. Это цифры, уже запланированные в бюджете. В текущем году средства уже начали поступать. На следующей сессии Законодательного собрания мы внесём в бюджет ещё 220 млн рублей на нацпроекты», — сообщили в краевой думе Камчатского края.

Для контроля за реализацией нацпроектов и расходованием средств создана специальная группа депутатского мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, школьница с Камчатки отправила видеообращение на «прямую линию» президента России Владимира Путина. В своём обращении девочка рассказала, что очень любит Камчатку — край вулканов и чистых рек, не хочет уезжать, но понимает, что уехать придётся, потому, что на Камчатке никаких перспектив нет. По этой же причине уезжает и большинство камчатцев. Камчатстат фиксирует, что уезжают из региона молодые, трудоспособные кадры, прибывают в регион преимущественно мигранты из стран СНГ — плохо образованные и начальными трудовыми навыками.