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Медведев утвердил стратегию развития спортиндустрии до 2035 года

Экономика

Цель – создать в России конкурентоспособное производство спортивной продукции

Москва, 14 июня 2019, 07:45 — REGNUM  В России утверждена Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Главная цель — создать в России современную, конкурентоспособную индустрию, производящую спортивную продукцию для различных групп потребителей.

Основные направления стратегии: противодействие незаконному обороту спортивной продукции, поддержка отечественных разработок спортивных товаров, подготовка специалистов для отрасли и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило 15,017 млрд рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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