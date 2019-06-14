Пятница, 14 Июня 2019 года
07:41:48 МСК

Производство электроэнергии в Казахстане в январе – мае сократилось на 5,1%

Экономика

Производство тепловой энергии сократилось на 1,5%

Нур-Султан, 14 июня 2019, 07:37 — REGNUM  Электростанции Казахстана в январе — мае 2019 года произвели 44,343 млрд кВт∙ч, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

В комитете уточнили, что за отчетный период было произведено 44,323 млн гигакалорий тепловой энергии, что на 1,5% меньше, чем в январе — мае 2018 года. Объем услуг по водоснабжению увеличился на 5,3%, до 1,115 млрд куб. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — апреля 2019 года производство электроэнергии в Казахстане составило 36,431 млрд кВт∙ч, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство электроэнергии в Казахстане в январе–апреле сократилось на 5%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить