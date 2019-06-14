Производство электроэнергии в Казахстане в январе – мае сократилось на 5,1%

Нур-Султан, , 07:37 — REGNUM Электростанции Казахстана в январе — мае 2019 года произвели 44,343 млрд кВт∙ч, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

В комитете уточнили, что за отчетный период было произведено 44,323 млн гигакалорий тепловой энергии, что на 1,5% меньше, чем в январе — мае 2018 года. Объем услуг по водоснабжению увеличился на 5,3%, до 1,115 млрд куб. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — апреля 2019 года производство электроэнергии в Казахстане составило 36,431 млрд кВт∙ч, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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