СМИ узнали о росте объёмов кредитования в сберегательных банках Южной Кореи

Сеул, , 07:34 — REGNUM В последние восемь лет в Южной Корее зафиксирован рост объёмов кредитования в сберегательных банках. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей Банка Кореи.

По их словам, на конец апреля 2019 года общий остаток по кредитам в сберегательных банках составил 60,12 трлн вон (~$50,75 млрд).

Известно, что остаток по кредитам превысил отметку 60 трлн вон (~$50,65 млрд) спустя семь лет и одиннадцать месяцев с мая 2011 года.

В 2000 году остаток по кредитам в сберегательных банках составил 18,14 трлн вон (~$15,31 млрд), однако уже к декабрю 2004 году увеличился до 30 трлн вон (~$25,32 млрд), к апрелю 2008 году — до 50 трлн вон (~$42,21 млрд), к сентябрю 2009 году — превысил 60 трлн вон (~$50,65 млрд). По состоянию на май 2010 года остаток по кредитам составил 65,75 трлн вон (~$55,51 млрд).

Однако в 2011 году многие сберегательные банки обанкротились и доверие к ним было подорвано. В июне 2014 году остаток по кредитам в сберегательных банках составил 27,56 трлн вон (~$23,26 млрд), после чего сумма остатка по кредитам постепенно начала увеличиваться.

По данным Службы финансового надзора, по состоянию наконец 2018 года коэффициент достаточности капитала составил 14,36%, что намного выше среднего показателя в 7−8%.

Достаточность собственного капитала — это отношение собственного капитала банка к взвешенным по риску активам.