Пятница, 14 Июня 2019 года
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Рост экономики Маврикия составит 4,1% — эксперт

Экономика

Маврикий намерен перейти к экономике, основанной на оффшорном банкинге и аутсорсинге бизнеса

Рост экономики Маврикия составит 4,1% — эксперт
Peter Kuchar (pkuchar)
Маврикий

Порт-Луи, 14 июня 2019, 07:32 — REGNUM  На Маврикии ожидают, что рост экономики страны в 2020 году составит 4,1%. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны.

В бюджетной речи в понедельник, 10 июня, министр финансов страны Правинд Югнот сообщил парламенту, что рост экономики Маврикия в 2019 году составляет 3,9%.

По его словам, в следующем финансовом году госбюджет увеличится и составит 3,9 миллиардов долларов США. На 2019 год бюджет составлял 3,7 миллиардов долларов США.

Расположенный в Индийском океане остров Маврикий намеревается от экономики, основанной на туризме, текстиле и сахаре перейти к экономике, которая обеспечит основные поступления в бюджет через оффшорный банкинг, аутсорсинг бизнеса и элитную недвижимость.

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