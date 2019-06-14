Рост экономики Маврикия составит 4,1% — эксперт

Порт-Луи, , 07:32 — REGNUM На Маврикии ожидают, что рост экономики страны в 2020 году составит 4,1%. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны.

В бюджетной речи в понедельник, 10 июня, министр финансов страны Правинд Югнот сообщил парламенту, что рост экономики Маврикия в 2019 году составляет 3,9%.

По его словам, в следующем финансовом году госбюджет увеличится и составит 3,9 миллиардов долларов США. На 2019 год бюджет составлял 3,7 миллиардов долларов США.

Расположенный в Индийском океане остров Маврикий намеревается от экономики, основанной на туризме, текстиле и сахаре перейти к экономике, которая обеспечит основные поступления в бюджет через оффшорный банкинг, аутсорсинг бизнеса и элитную недвижимость.