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В Югре коренным жителям запретили рыбачить сетями из лески

Экономика

В регионе вступили в силу изменения в правила рыболовства

р-н Белоярский, Югра, 14 июня 2019, 07:09 — REGNUM  В Югре представителям коренных малочисленных народов Севера и их общинам запретили применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити) в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Белоярского района.

Кроме того, по всему Ханты-Мансийскому автономному округу введены ограничения по применению плавных сетей с ячеей более 50 миллиметров в Оби и Иртыше. С 15 августа по 15 ноября устанавливается запрет на промысел плавными донными сетями в Оби и ее протоках.

При осуществлении любительского и спортивного рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного значения Югры допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной сети с ограничениями, с обязательным обозначением орудия лова посредством буев или опознавательных знаков. На буях должна быть нанесена информация о владельце орудия лова.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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