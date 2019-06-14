Колыма просит из федерального бюджета деньги на расселение трёх посёлков

п. Транспортный, Магаданская область, , 06:48 — REGNUM Вопрос закрытия неперспективных посёлков Мадаун, Транспортный и Гастелло в Магаданской области согласуют с федеральными структурами. На их расселение нужны деньги, и их просят заложить в федеральном бюджете 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу регионального законодательного органа.

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В министерство экономического развития России с этим вопросом обратилась представитель Колымы в Госдуме РФ Оксана Бондарь («Единая Россия»).

«Министерство подтвердило позицию о необходимости расселения этих посёлков, — сказала она. — Также в поддержку высказались Министерство финансов РФ и Минвостокразвития. Проект распоряжения сейчас находится на утверждении в Правительстве РФ».

С просьбой ускорить процесс выделения средств на эти цели Оксана Бондарь письменно обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Мы хотим, чтобы средства были заложены в федеральном бюджете 2020 года», — подчеркнула депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Транспортный в Магаданской области уже устали ждать расселения этого населённого пункта, давно получившего статус неперспективного и подлежащего закрытию. В посёлке нет ни школы, ни детского сада и осталось всего четверо детей. Фактически в Транспортном проживают 50 человек, и большинство из них — пенсионеры. Из учреждений в посёлке продолжают работать только котельная, водозабор, участок центральных электрических сетей, фельдшерско-акушерский пункт, почта и администрация. В посёлке остался только один магазин, качество воды низкое, а с телевещанием перебои. Школьников всего двое, и их возят на занятия в посёлок Омчак, дошкольников тоже двое, и у них нет возможности посещать образовательные учреждения.