Импортозамещение: нижегородский проект поддержат налоговыми льготами

Дзержинск, Нижегородская область, , 05:50 — REGNUM Нижегородское правительство готовится подписать инвестиционное соглашение с ООО «Аэрозолекс», которое в августе 2018 года запустило в Дзержинске проммощности по производству диметилового спирта. Реализация проекта позволит наладить выпуск импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен на неё по сравнению с импортируемой. Выйти на проектную мощность предприятие должно к 2023 году. Проект соглашения поступил от губернатора Глеба Никитина в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона и предполагает предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Аэрозолекс» в августе 2018 года в Дзержинске запустило производство диметилового эфира, выйти на проектную мощность в 10 тыс. тонн в год предприятие должно к 2023 году. Изначально объем инвестиций планировался 746 млн рублей, но позднее проект подорожал до 811,885 млн рублей. В основном реализация шла на заёмные средства, объём которых составил 811,875 млн рублей. В результате было создано 27 новых рабочих мест.

В декабре 2018 года проект получил статус приоритетного инвестиционного, а губернатор отметил, что «это первая в Российской Федерации и СНГ производственная мощность диметилового эфира высокой чистоты». Продукт используют как пропеллент при производстве аэрозольных красок, монтажных пен, товаров для гигиены, он направлен на импортозамещение.

В пояснительной записке к проекту соглашения уточняется, что оно является основанием для выделения мер госсподержки в форме льгот по налогу на имущество в объёме 33 210 тыс. рублей и по налогу на прибыль — 6 735 тыс. рублей. Льготный период ограничен 31 декабря 2022 года.

«Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 47 467 тыс. рублей (без учёта НДФЛ), НДФЛ — 19 242 тыс. рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 49 325 тыс. рублей (без учёта НДФЛ). НДФЛ — 5000 тыс. рублей», — уточняется в документации.