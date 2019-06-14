Более 600 компаний США призвали Трампа прекратить торговую войну

Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Более 600 американских компаний направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом разрешить торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжаем беспокоиться насчет постоянного повышения тарифов… Масштабные пошлины не являются эффективным средством для изменения нечестных практик Китая. Пошлины — это налоги, которые платят американские компании, а не Китай», — говорится в письме.

Представители американского бизнеса отмечают, что торговая война между США и Китаем очень вредит именно американским компаниям и потребителям.

«Эскалация торговой войны — не в интересах нашей страны, в ней проиграют все участники», — подчеркивается в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что торговая война существенно не повлияет на потребительский рынок США. Он подчеркнул, что наибольшие издержки от пошлин потерпит Китай.

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