На Урале появится туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть»

Сысерть, Свердловская область, , 05:33 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект создания туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть», который предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Проект губернатору 13 июня представил глава муниципалитета Дмитрий Нисковских.

Ядром будущего кластера должен стать старый завод, с которого начиналось образование Сысерти. Комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. Губернатор Евгений Куйвашев сегодня поддержал планы по восстановлению объекта, имеющего историко-культурное значение. После масштабной реставрации здесь будет создан многофункциональный культурно-образовательный центр.

«По сути, это будет как Ельцин-центр, только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности. Мы планируем сделать там парк промышленных развлечений для детей, там будет показана история развития металлургической отрасли, будут организованы выставочные пространства под открытым небом, залы для проведения концертов и других мероприятий, связанных с научно-образовательными проектами. В Сысерти сконцентрировано только загородных лагерей и баз отдыха для детей более трех тысяч, поэтому наш центр может стать своеобразной «точкой кипения» для подрастающего поколения, которое сможет совмещать каникулы с получением уникальных знаний о природе, промышленности, об истории Урала», — отметил Дмитрий Нисковских.

Предполагается, что вместе с заводом будут развиваться и другие элементы горнозаводского города: господский дом с садом, храм, городской пруд и гора. Вокруг этих знаковых объектов должна сложиться современная комфортная инфраструктура гостеприимства — появиться рестораны, кафе, гостиницы, прогулочные зоны и так далее. Таким образом, к реализации проекта подключится малый и средний бизнес.

Кроме того, важнейшее значение имеет и организация пространства, удобного не только для туристов и гостей Сысерти, но и для самих горожан. Здесь, в историческом центре, будут проводиться ярмарки, выставки, новогодние елки. Это место станет центром притяжения жителей муниципалитета. Именно поэтому при реализации проекта предполагается особое внимание уделять взаимодействию с городской общественностью.

«Это наше уникальное место, место силы. И важно, что в юбилейный год, в год 140-летия Павла Петровича Бажова, в Свердловской области губернатор принял решение поддержать концепцию развития исторического центра Сысерти», — отметил после окончания рабочей встречи с губернатором Дмитрий Нисковских.

Также Евгений Куйвашев сегодня поддержал еще один проект, который предполагается реализовать в Сысерти, — строительство крытой ледовой арены, которую планируется возвести на условиях партнерства между региональными и городскими властями и холдингом УГМК. Здесь предполагается создать не только корт, но и футбольное поле, а в перспективе рядом построить центр бокса.