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Нижегородские власти уточнят объём налоговых льгот для крупного инвестора

Экономика

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Кстовский район, Нижегородская область, 14 июня 2019, 05:31 — REGNUM  Правительство Нижегородской области планирует подписать дополнительное соглашение к инвестиционному контракту с совместным российско-бельгийским предприятием, уточнив объём господдержки. Проект документа поступил от губернатора Глеба Никитина в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона, но пока не рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С ООО «РусВинил» планируется подписать дополнительное соглашение к договорённостям, оформленным 17 декабря 2008 года. Компания реализовала на территории области инвестиционный проект по строительству комплекса по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн в год. На предприятии компании на сегодня выпускают суспензионный и эмульсионный поливинилхлорид, который используется в строительстве, автопроме, при производстве мебели и во многих других сферах экономики. Комплекс по производству поливинилхлорида «РусВинил» был открыт в сентябре 2014 года.

Дополнительным соглашением планируется внести поправки в действующий с 2008 года документ. В частности, предельная сумма государственной поддержки в виде льготы по налогу на имущество составит 3 325 833 тыс. рублей, а в виде частичной компенсации процентной ставки — 201 542 тыс. рублей.

«Бюджетный эффект с учётом предоставления государственной поддержки для консолидированного бюджета Нижегородской области должен составлять 1 206 104 тыс. рублей», — уточняется в документе.

Напомним, ООО «РусВинил» является совместным российско-бельгийским предприятием и работает в Кстовском районе Нижегородской области. Сам проект входит в перечень ключевых для страны — включён в план развития газо‑ и нефтехимии России до 2030 года.

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