Байден раскритиковал Amazon за неуплату налогов

Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден раскритиковал компанию Amazon за неуплату федеральных налогов в 2018 году, сообщает агентство Reuters.

«Ничего против Amazon не имею, но ни одна компания, зарабатывающая миллиарды долларов, не должна платить налоги по ставке ниже, чем у пожарных или учителей. Мы должны поощрять труд, а не только богатство», — заявил он на своей странице в Twitter.

В ответ представители Amazon заявили, что заплатили около $2,6 млрд налогов с 2016 года:

«Мы заплатили за каждый пенни, который заработали. Конгресс разработал такие налоговые законы, чтобы поощрять инвестиции в американскую экономику. И мы инвестируем… Жалоба Байдена относится к налоговому кодексу, а не к Amazon».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня американская компания Amazon возглавила список самых дорогих мировых брендов. По данным маркетологов из Millward Brown, стоимость Amazon оценивается в $315,6 млрд.

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