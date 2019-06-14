Комиссия FISU оценила готовность Екатеринбурга к Универсиаде-2023

Екатеринбург, , 04:45 — REGNUM Оценочная комиссия FISU, изучающая готовность к проведению Универсиады, завершила визит в Свердловскую область. Члены комиссии посетили около двух десятков объектов, которые предполагается задействовать в проведении Универсиады-2023.

«Универсиада, на проведение которой претендует Свердловская область, это действительно глобальное спортивное событие, по значимости уступает лишь Олимпийским играм. Члены инспекционной комиссии посетили 17 объектов, в том числе посетили площадку, где планируется строительство Деревни Универсиады, посетили все спортивные объекты, которые у нас есть сегодня в наличии и которые мы предлагаем для тех или иных видов спорта, высказали свои рекомендации, потому что для того, чтобы проводить соревнования международного уровня, спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям FISU», — заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Членам комиссии была представлена площадка в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой предполагается строительство Деревни Универсиады. Здесь будут построены жилые кварталы, общественный и деловой центр, спорткомплекс и парк, места для отдыха и развлечений. На время Универсиады Деревня станет основным местом проживания спортсменов, а после — жилым и студенческим районом, местом для занятий спортом и отдыха уральцев.

Делегацию FISU познакомили с «Екатеринбург Ареной», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия ХХХII Всемирной летней Универсиады. Это важнейшее наследие Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Сейчас стадион является домашней ареной футбольного клуба «Урал» в рамках Российской Премьер-Лиги и настоящим центром спортивной и культурно-социальной жизни Екатеринбурга. Также члены FISU оценили манеж Уральской футбольной академии, Дворец игровых видов спорта, легкоатлетический стадион спортивного комплекса «Калининец», «Юность», КРК «Уралец», Дворец единоборств РМК, спортивные площадки Уральского федерального университета и другие объекты.

Гости побывали в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК и Ледовой арене им. Александра Козицына. Предполагается, что во время Универсиады будут задействованы спортивные объекты не только Екатеринбурга, но и близлежащих городов.

«Очень большое впечатление на членов инспекционной комиссии произвёл наш выставочный центр ЭКСПО, где мы также предполагаем проведение некоторых видов соревнований. И опыт у нас уже есть. Например, мы здесь успешно проводили чемпионат Европы по настольному теннису и «Большой шлем» по дзюдо. А с учетом того, что там появится еще и современный конгресс-центр возможности для площадки кратно увеличиваются», — рассказал Алексей Орлов.

Планируется, что в ЭКСПО-центре пройдут, например, соревнования по фехтованию, которые являются обязательными на Универсиаде.

По словам Алексея Орлова, членами оценочной комиссии был проведен детальный анализ возможностей гостиничной инфраструктуры Екатеринбурга. Высоко оценен опыт приема болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда одномоментно объекты гостеприимства вмещали более 20 тысяч человек.

Также члены комиссии оценили возможности аэропорта «Кольцово».

По оценке Алексея Орлова, «Свердловская область оказала достойный прием оценочной комиссии FISU, презентовав все возможности и ресурсы для проведения Универсиады, и надеется на положительное решение Международной федерации университетского спорта в отношении Екатеринбурга, которое будет принято в июле этого года в Неаполе».

Напомним, во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады Екатеринбург смогут посетить более 200 тысяч человек из 150 стран, в том числе более 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций. Будет разыграно 244 комплекта медалей по 17 видам спорта, в число которых по инициативе Екатеринбурга будут включены самбо, бокс и регби.