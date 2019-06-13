Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Пекине прошла международная цифровая конференция

Экономика

В качестве прогноза на форуме прозвучала перспектива увеличения доли цифровой экономики до 60% от мировой

Пекин, 13 июня 2019, 21:52 — REGNUM  В Пекине прошла ежегодная конференция Международной корпорации данных (IDC), которая занимается исследованиями мирового рынка, сообщает 13 июня Синьхуа.

Отмечается, что министерством промышленности и информатизации КНР в канун форума были выданы лицензии на коммерческое использование технологии 5G ряду компаний страны, включая China Broadcasting Network.

Как сообщила в своем докладе президент IDC Хо Цзиньцзе, в будущем цифровая экономика составит 60% всей мировой экономики, а в Китае её доля может подняться даже до 65%. В докладе прогнозируется появление в КНР «умных городов» благодаря тому, что коммерциализация 5G упростит сбор и обмен данными.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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