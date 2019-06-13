Калужская область готовится к международному форуму «Хлеб, ты — мир»

Калуга, , 20:29 — REGNUM 13 июня в конгресс-холле культурно-образовательного центра «Этномир» Калужской области прошло совещание по подготовке мероприятий Центросоюза, проводимых в рамках международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» 19−22 сентября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, мероприятие прошло под председательством губернатора области Анатолия Артамонова и председателя совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрия Зубова.

Дмитрий Зубов отметил, что 6 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об образовании оргкомитета форума «Хлеб, ты — мир», что дало мероприятию федеральный статус.

В рамках форума впервые в России пройдет Всемирный конгресс пекарей, состоится Кубок России по хлебопечению, многочисленные встречи и совещания. Планируется организация тематической экспозиции. Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 20 стран мира.

Отмечая актуальность и статусность предстоящего события, губернатор Анатолий Артамонов подтвердил готовность поддержать проведение столь значимого мероприятия на территории Калужской области. Он внес предложения по эффективной организации его подготовки. С этой целью на уровне региона создана рабочая группа.

Участники совещания также совершили обход территории культурно-образовательного центра «Этномир» для определения площадок по проведению мероприятий.