Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций

Экономика

Он происходит на фоне общего мирового снижения активности инвесторов

Пекин, 13 июня 2019, 21:23 — REGNUM  Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Доклад отмечает увеличение инвестиций в КНР на 4% при общем сокращении мировых прямых инвестиций на 13% ввиду изменений в налоговой политике США и усложнения процедур проверки проектов с участием иностранного капитала.

Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи озабочен этим снижением и отмечает, что это подает негативный сигнал всей мировой экономике, в особенности наиболее важным глобальным вызовам — бедности и климатическим изменениям.

Директор департамента инвестиций и предприятий ЮНКТАД Чжань Сяонин объяснил инвестиционную привлекательность КНР продолжением курса открытости и упрощением в стране соответствующих процедур.

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Экономика Китая
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