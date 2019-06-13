В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций

Пекин, , 21:23 — REGNUM Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Доклад отмечает увеличение инвестиций в КНР на 4% при общем сокращении мировых прямых инвестиций на 13% ввиду изменений в налоговой политике США и усложнения процедур проверки проектов с участием иностранного капитала.

Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи озабочен этим снижением и отмечает, что это подает негативный сигнал всей мировой экономике, в особенности наиболее важным глобальным вызовам — бедности и климатическим изменениям.

Директор департамента инвестиций и предприятий ЮНКТАД Чжань Сяонин объяснил инвестиционную привлекательность КНР продолжением курса открытости и упрощением в стране соответствующих процедур.