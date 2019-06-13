Воронежский арбитраж отложил рассмотрение дела липецкой фабрики «Рошен»

Воронеж, , 20:43 — REGNUM В Воронеже апелляционная инстанция отложила до 5 июля рассмотрение жалобы Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» на претензии Федеральной налоговой службы, сообщило РИА Новости 13 июня со ссылкой на судью Татьяну Капишникову.

Липецкое предприятие пытается оспорить доначисление НДС в сумме 285,9 млн рублей, 26,2 млн рублей пени и штрафа в размере 49,4 млн рублей. В конце апреля законность решения ФНС подтвердил Арбитражный суд Липецкой области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство кондитерской фабрики подозревают в незаконном получении бюджетных средств за возмещение НДС по подложным документам. Следователи считают, что руководство липецкой фабрики Roshen и нижегородская фирма «Металлимпресс» по поддельным документам получили более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС. Имущество фабрики было арестовано в 2015 году. В 2017 году фабрика полностью прекратила свою работу.

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