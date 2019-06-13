ОНФ и «Россия – страна возможностей» запустили новую кадровую платформу

Москва, , 19:58 — REGNUM В четверг, 13 июня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная запуску новой платформы «Профстажировки 2.0» — совместного проекта АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Она будет объединять талантливых студентов и ведущих работодателей, поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по конкретным задачам компаний.

Партнеры-работодатели уже начали размещать для них практико-ориентированные задания — кейсы. Они будут доступны на сайте профстажировки.рф.

На основании этих заданий студенты будут готовить курсовые и дипломные работы.

«На сегодняшний день партнерами проекта стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе уже 707 кейсов. Например, вместе с ВЭБ. РФ мы привлечем студентов к решению задач цифровой трансформации российский экономики, с «Россетями» — цифровизации энергетики. Вместе с «Ростелекомом» будем бороться с кибермошенниками, а с «СИБУРом» — решать вопросы в области интеллектуальной логистики. Работодатели смогут пригласить авторов лучших решений на стажировку или практику, а после и взять на работу. Платформа станет кадровым лифтом для самых талантливых и амбициозных», — отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

С запуском платформы для студентов открылась возможность регистрироваться и просматривать кейсы, а выбирать и решать их они смогут с 1 сентября. К осени планируется разместить на портале не менее трех тысяч практико-ориентированных заданий.

«Профстажировки.рф — это маркетплейс реальных задач. Диплом или курсовик с решением такого кейса становится для студента первой визитной карточкой, пропуском в профессию. Работодатели же — лидеры экономики и социальной сферы — получат решения своих задач и найдут молодые таланты. Органы власти, которые также размещают кейсы, — дополнительные идеи для реализации национальных проектов. Университеты и колледжи решат вопрос трудоустройства выпускников по специальности. Таким образом, участие в проекте выгодно всем», — добавил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская подчеркнула, что связь университетской подготовки с реальным сектором экономики является безусловным преимуществом для нашей страны: «Создание такого единого интерфейса проекта «Профстажировки 2.0» позволит решить задачи национального проекта «Образование». Важным моментом является появление связки индивидуальных треков обучения молодых людей в университетах с учетом междисциплинарного подхода. Нам нравится, что все инструменты, которые создавались в нашей стране, сегодня являются востребованными и интересными. Площадка «Россия — страна возможностей» собирает все механизмы в единый инструмент».

Партнеры рассказали об уникальных заданиях-кейсах для студентов и своих программах стажировок.

Больше всего кейсов для платформы проекта подготовила компания ПАО «Росстети». Заместитель генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности Константин Михайлик отметил, что проект «Профстажировки 2.0» направлен на создание условий для новых карьерных возможностей молодежи.

«В рамках проекта мы разработали 85 кейсов, которые уже размещены на портале, и их количество будет только расти. Мы предлагаем студентам выбрать кейсы в качестве курсовых, выпускных квалификационных работ. Они направлены на решение очень разных задач, среди которых — взаимодействие с клиентом и внедрение цифровых технологий в нашу текущую деятельность. Как только студент получает задание, начинает готовить курсовую работу, мы сразу же будем содействовать ему путем назначения опытных, квалифицированных работников, чтобы форма наставничества формировалась уже внутри нашей компании. Лучшим студентам после выбора кейса и решения задачи мы предложим пройти у нас практику», — подчеркнул Константин Михайлик.

На втором месте по числу размещенных кейсов — госкорпорация «Росатом» (41), а замыкает тройку «Группа Газ» (39).

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев отметил, что проект «Профстажировки 2.0» может помочь решить многие задачи, стоящие перед этими сферами.

«Уже сейчас у нас есть 25 кейсов, которые решат очень важные вопросы для нашей отрасли. Причем они будут интересны не только для строителей, проектировщиков, но и представителей других профессий — юристов, экономистов и так далее», — подчеркнул Юрий Гордеев.

Что касается цифровизации строительной отрасли, то ей уделяется большое внимание. Так, идет активная работа над внедрением технологий информационного моделирования в строительстве: «Одним из предлагаемых нами кейсов является формирование структуры нормативно-технических документов, которая позволяет обеспечить эффективное применение технологий».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о поддержке проекта со стороны органов власти этого субъекта. Самарская область выступила одним из пилотных регионов, где начал реализовываться проект.

«Очень рад, что Самарская область становится пионером в освоении самых прогрессивных идей. И, конечно, Самарская область активно включилась и в проект «Профстажировки 2.0». Мы поработали с нашими ведущими предприятиями. Это правильно, когда органы власти создают импульсы на местах по участию в проекте. Не все крупные предприятия узнали бы об этом проекте, если бы мы не помогли эту информацию получить. Регион уже создал и оформил 45 кейсов — это 6,5 процента от их общего количества. Думаю, что коллеги из других регионов тоже включатся в эту работу. Почти четверть наших кейсов предоставил «АвтоВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе», — заявил глава региона.

В завершение мероприятия Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров торжественно подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0».